В Москве отреставрировали три здания, спроектированных архитектором Ловейко

Три дома, построенных по проектам советского архитектора Иосифа Ловейко, отреставрировали в Москве.

Восстановительные работы выполнены в рамках городской программы капитального ремонта, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы и пресс-службу городского Департамента культурного наследия.

Специалисты отреставрировали фасады, обновили подъезды и инженерные системы в доме Инжкоопстроя, выполненном в стиле советского неоклассицизма, в здании на Краснопресненской набережной и в доме №122 на проспекте Мира, где жил лётчик-космонавт Константин Феоктистов.

Ранее газета «Утро.ру» сообщала, что большая часть работ по комплексной реставрации ансамбля Донского ставропигиального мужского монастыря выполнена.