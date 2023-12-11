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На «Ленфильме» откроется выставка, посвящённая творчеству Виталия Мельникова

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Выставка под названием «Жизнь-Кино», посвящённая жизни и творчеству кинорежиссёра, народного артиста РСФСР Виталия Мельникова, откроется на киностудии «Ленфильм» 20 декабря. Она организована при поддержке Министерства культуры России.
На «Ленфильме» откроется выставка, посвящённая творчеству Виталия Мельникова
  • РИА Новости

Мероприятие приурочено к 95-летию со дня рождения режиссёра, пишет «Петербургский дневник».

В ходе торжественной церемонии открытия коллеги Мельникова по цеху поделятся воспоминаниями о нём. Завершит вечер показ отреставрированной версии фильма «Мама вышла замуж».

Мельников работал на киностудии с 1964 года. За годы работы он создал более 20 фильмов: «Начальник Чукотки», «Здравствуй и прощай», «Женитьба», «Старший сын», «Отпуск в сентябре», «Выйти замуж за капитана», «Царская охота» и др.

Ранее председатель московского Комитета общественных связей и молодёжной политики Екатерина Драгунова заявила, что в столичном парке «Сокольники» открылась фотовыставка, посвящённая Дню добровольца и работе волонтёров.

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