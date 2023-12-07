Член-корреспондент РАХ Гаврилин: Эрмитаж становится лидером в сфере цифровизации искусства

В Санкт-Петербурге в рамках Дней Эрмитажа проходит активное обсуждение инноваций в искусстве. В частности, представители крупнейшего музея страны поделились опытом внедрения новых технологий с коллегами — проектом «Цифровое искусство», который способен помочь сохранить уникальные экспонаты и при этом способствует привлечению в музеи капитала.

Отмечается, что особое внимание было уделено одному из недавних проектов, который Эрмитаж осуществил совместно с компанией «Интеррос», — токенизация трёх фресок мастерской Рафаэля, попавших в коллекцию музея во второй половине XIX века.



Как уточняется в пресс-релизе, два года назад музеем был запущен проект «Незримый эфир. Выставка цифрового искусства». Это была первая нематериальная экспозиция Эрмитажа. Для создания токенов использовались сделанные в самом начале процесса реставрации фотографии фресок.

Каждому фото присвоили индивидуальный код и преобразовали в цифровой арт-объект. Далее NFT-токены поступили в свободную продажу. Проект был реализован на российской платформе «Атомайз».

Покупатели цифровых активов получили эксклюзивные цифровые права на облик фресок до начала реставрации и на его этапах, а музей — средства на реставрацию других предметов из своей коллекции.

«Ещё несколько лет назад токенизация произведений искусства вызывала правовые проблемы. На данный момент это преодолено. Токенизация служит музеям инструментом привлечения капитала», — заявил Кирилл Гаврилин, завкафедрой истории искусства и гуманитарных наук РГХПУ имени С.Г. Строганова, член-корреспондент Российской академии художеств.

В сообщении говорится, что эксперты музейной индустрии хорошо знают, что картины часто написаны поверх других. Проект «Цифровое искусство» позволяет сохранить все слои, включая первоначальный.

«Эрмитаж становится в сфере цифровизации лидером. Фрески находились под многослойными записями более поздних авторов. Эта живопись была открыта, и токенизированы все слои, в том числе XVI, XVII, XVIII веков. Расчистка этих росписей открыла совершенно новую иконографию, новые смыслы, новые жесты и какие-то новые мифологические повороты, которые, как казалось, были навсегда утрачены», — подчеркнул Гаврилин.

Отмечается, что совместный проект Эрмитажа и «Интерроса» уже вызвал интерес в других российских музеях.

«Два месяца назад во Владивостоке проходили Дни Эрмитажа, где также был представлен проект «Цифровое искусство». И в частности, он очень заинтересовал руководство Приморской картинной галереи», — сказал Гаврилин.

Он предположил, что в скором времени музеи крупных индустриальных городов, где расположены площадки Эрмитажа, начнут активно перенимать опыт токенизации и новой реставрационной практики.