В Керченском проливе объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

В Керченском проливе объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 12—17 м/сек.

Об этом сообщает «Крым 24».

Паромная переправа функционирует, при этом часть паромов стоят в ожидании более благоприятной погоды.

«В настоящее время переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов», — говорится в сообщении Росморречфлота.

Согласно прогнозу Росгидромета, 7 декабря в регионе ветер восточный, северо-восточный 12—17 м/сек, временами дождь, высота волн 70—120 см. Температура воздуха +5…+7 °С.

Ранее сообщалось, что 5 декабря движение автотранспорта по Крымскому мосту было приостановлено.