Жителей Приморья предупредили о резком похолодании до -28 °С к 10 декабря
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
Днём в субботу, 9 декабря, на территорию края придёт гребень антициклона, начнётся поступление холодного воздуха. Прогнозируется -3...-9 °С, на юге и востоке — -1...+3 °С.
В воскресенье, 10 декабря, ночные морозы окрепнут до -17...-28 °С, на юге и восточном побережье будет -10...-16 °С. Днём в некоторых районах края прогнозируется -12...-14 °С.
Ранее сообщалось, что в Ижевске школьников перевели на дистанционное обучение со второй смены 7 декабря из-за сильных морозов.