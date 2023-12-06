Музею изобразительных искусств Карелии передали современное оборудование

Музей изобразительных искусств Карелии приобрёл современное оборудование в рамках национального проекта «Культура».

Об этом сообщает karelinform.ru.

«Нам удалось решить многие задачи. Результаты этой работы могут оценить и сами посетители: появилось новое выставочное оборудование, новая техника, которая используется в залах музея: интерактивная панель, видеостена, звуковой душ и прочее», — заявила директор музея Варвара Лебедева.

Также она отметила, что у музея появилось новое оборудование для фондохранилища и реставрационных мастерских.

Ранее сообщалось, что в Музей-усадьбу композитора Петра Ильича Чайковского в Воткинске (Удмуртия) передали его портрет.