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Музею изобразительных искусств Карелии передали современное оборудование

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Музей изобразительных искусств Карелии приобрёл современное оборудование в рамках национального проекта «Культура».
Музею изобразительных искусств Карелии передали современное оборудование
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает karelinform.ru.

«Нам удалось решить многие задачи. Результаты этой работы могут оценить и сами посетители: появилось новое выставочное оборудование, новая техника, которая используется в залах музея: интерактивная панель, видеостена, звуковой душ и прочее», — заявила директор музея Варвара Лебедева.

Также она отметила, что у музея появилось новое оборудование для фондохранилища и реставрационных мастерских.

Ранее сообщалось, что в Музей-усадьбу композитора Петра Ильича Чайковского в Воткинске (Удмуртия) передали его портрет.

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