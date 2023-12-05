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Оперштаб: число случаев коронавируса в России за неделю увеличилось на 22,8%

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Число случаев коронавируса в регионах России за неделю увеличилось на 22,8%, сообщили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Оперштаб: число случаев коронавируса в России за неделю увеличилось на 22,8%
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

По данным оперштаба, в России за прошедшую неделю госпитализировали 8981 человека с коронавирусом.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 66,92 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 22,8%», — говорится в сообщении.

Увеличение заболеваемости коронавирусом зафиксировано в 73 российских регионах.

Ранее сообщалось, что в Тульской области в течение недели, с 20 по 26 ноября, зарегистрировали 198 новых случаев заболевания коронавирусом.

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