Оперштаб: число случаев коронавируса в России за неделю увеличилось на 22,8%

Число случаев коронавируса в регионах России за неделю увеличилось на 22,8%, сообщили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

По данным оперштаба, в России за прошедшую неделю госпитализировали 8981 человека с коронавирусом.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 66,92 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 22,8%», — говорится в сообщении.

Увеличение заболеваемости коронавирусом зафиксировано в 73 российских регионах.

Ранее сообщалось, что в Тульской области в течение недели, с 20 по 26 ноября, зарегистрировали 198 новых случаев заболевания коронавирусом.