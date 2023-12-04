В Торопце фасады зданий украсила подсветка по случаю исторического юбилея

Исторические здания Торопца Тверской области украсила архитектурно-художественная подсветка. Работы выполнены в рамках проекта по формированию единого туристического кода, а также по случаю 950-летия с момента первого летописного упоминания города.

Об этом информирует tverigrad.ru.

«Праздничные мероприятия в честь старейшего города в Тверской области станут одним из главных событий для нашего региона в следующем году», — заявил губернатор области Игорь Руденя.

Планируется, что в городе также будет обновлена уличная инфраструктура, появятся современные пространства для жителей и гостей. Всего будет реализовано 45 проектов.

Ранее сообщалось, что в Челябинске создадут туристический паспорт, включающий максимально полные данные о городе как о туристическом объекте.