В Торопце фасады зданий украсила подсветка по случаю исторического юбилея
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Об этом информирует tverigrad.ru.
«Праздничные мероприятия в честь старейшего города в Тверской области станут одним из главных событий для нашего региона в следующем году», — заявил губернатор области Игорь Руденя.
Планируется, что в городе также будет обновлена уличная инфраструктура, появятся современные пространства для жителей и гостей. Всего будет реализовано 45 проектов.
Ранее сообщалось, что в Челябинске создадут туристический паспорт, включающий максимально полные данные о городе как о туристическом объекте.