МЧС объявило штормовое предупреждение в Тюмени 5 декабря

В Управлении МЧС по Тюмени сообщили, что в ночь на 5 декабря ожидается ухудшение погодных условий: снегопад, метель, снежные заносы на дорогах и порывы штормового ветра.

РИА Новости

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на Telegram-канал областного управления МЧС. «В ночные часы 5 декабря на юге Тюменской области прогнозируется снег, местами сильный. Днём порывы ветра до 16 м/с, метель, на дорогах снежные заносы», — сказано в тексте. Жителей попросили соблюдать меры предосторожности. Ранее в Якутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили о морозах ниже -50 °C в пяти районах Якутии.