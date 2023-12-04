МЧС объявило штормовое предупреждение в Тюмени 5 декабря
- РИА Новости
Об этом информирует URA.RU со ссылкой на Telegram-канал областного управления МЧС.
«В ночные часы 5 декабря на юге Тюменской области прогнозируется снег, местами сильный. Днём порывы ветра до 16 м/с, метель, на дорогах снежные заносы», — сказано в тексте.
Жителей попросили соблюдать меры предосторожности.
Ранее в Якутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили о морозах ниже -50 °C в пяти районах Якутии.