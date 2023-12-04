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МЧС объявило штормовое предупреждение в Тюмени 5 декабря

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В Управлении МЧС по Тюмени сообщили, что в ночь на 5 декабря ожидается ухудшение погодных условий: снегопад, метель, снежные заносы на дорогах и порывы штормового ветра.
МЧС объявило штормовое предупреждение в Тюмени 5 декабря
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на Telegram-канал областного управления МЧС.

«В ночные часы 5 декабря на юге Тюменской области прогнозируется снег, местами сильный. Днём порывы ветра до 16 м/с, метель, на дорогах снежные заносы», — сказано в тексте.

Жителей попросили соблюдать меры предосторожности.

Ранее в Якутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили о морозах ниже -50 °C в пяти районах Якутии.

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