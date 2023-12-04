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Синоптики предупредили о похолодании до -40 °С в Челябинской области 7 декабря

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В Гидрометеоцентре Челябинской области предупредили жителей, что к четвергу, 7 декабря, температура воздуха в регионе резко опустится до -40 °С.
Синоптики предупредили о похолодании до -40 °С в Челябинской области 7 декабря
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU.

«Ночные температуры, 5 и 6 декабря удерживающиеся в пределах -13…-15 °С, упадут до -33 °С, а в низинах до -40 °С», — сказано в сообщении регионального ЦГМС.

Похолодание наступит после прекращения снегопадов, которые продолжатся вплоть до 5—6 декабря.

Ранее в Якутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили о морозах ниже -50 °C в пяти районах Якутии.

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