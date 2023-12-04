На Ставрополье предупредили о похолодании и об усилении ветра до 20 м/с 6 декабря

В Гидрометцентре России сообщили, что в Ставропольском крае со вторника, 5 декабря, ожидаются заморозки до -2 °С.

Об этом пишет newstracker.ru.

Также в ночь на вторник ожидаются дожди с мокрым снегом. Порывы ветра могут достигать 11 м/с.

Днём осадки продолжатся. Также ожидаются гололёд и туман. Температура — +5 °С.

В среду, 6 декабря, в ночное время похолодает до -6 °С. Днём воздух прогреется до +4 °С, при этом ветер усилится до 20 м/с.

Ранее в Якутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили о морозах ниже -50 °C в пяти районах Якутии.