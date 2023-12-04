RT в Telegram
Подпишись

На Ставрополье предупредили о похолодании и об усилении ветра до 20 м/с 6 декабря

Короткая ссылка
В Гидрометцентре России сообщили, что в Ставропольском крае со вторника, 5 декабря, ожидаются заморозки до -2 °С.
На Ставрополье предупредили о похолодании и об усилении ветра до 20 м/с 6 декабря
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет newstracker.ru.

Также в ночь на вторник ожидаются дожди с мокрым снегом. Порывы ветра могут достигать 11 м/с.

Днём осадки продолжатся. Также ожидаются гололёд и туман. Температура — +5 °С.

В среду, 6 декабря, в ночное время похолодает до -6 °С. Днём воздух прогреется до +4 °С, при этом ветер усилится до 20 м/с.

Ранее в Якутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили о морозах ниже -50 °C в пяти районах Якутии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить