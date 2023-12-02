В Японии объявили угрозу цунами из-за землетрясения

Угроза цунами объявлена в Японии из-за землетрясения, которое произошло ранее на Филиппинах. Об этом сообщило метеорологическое управление государства.

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Служба рекомендовала эвакуировать прибрежные районы островов Мияко, Кюсю, Сикоку и Хонсю, передаёт ТАСС. Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 7,5 зарегистрировали сейсмологи у берегов Филиппин.