В Японии объявили угрозу цунами из-за землетрясения
Угроза цунами объявлена в Японии из-за землетрясения, которое произошло ранее на Филиппинах. Об этом сообщило метеорологическое управление государства.
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Служба рекомендовала эвакуировать прибрежные районы островов Мияко, Кюсю, Сикоку и Хонсю, передаёт ТАСС.
Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 7,5 зарегистрировали сейсмологи у берегов Филиппин.
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