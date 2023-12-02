Ключевской вулкан на Камчатке дважды за день выбросил пепел
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«Днём 2 декабря был зафиксирован второй парогазовый выброс с небольшим содержанием пепла из вулкана Ключевского на высоту до 5 тыс. м», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пепловый шлейф распространяется в направлении Камчатского залива. При этом населённые пункты на пути распространения шлейфа отсутствуют.
Ранее сообщалось, что в Исландии объявили режим ЧС из-за землетрясений и угрозы извержения вулкана.