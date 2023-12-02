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Ключевской вулкан на Камчатке дважды за день выбросил пепел

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Вулкан Ключевской на Камчатке дважды за день выбросил пепел на высоту 5 тыс. м, информирует пресс-служба МЧС России по региону.
Ключевской вулкан на Камчатке дважды за день выбросил пепел
  • Gettyimages.ru
  • © geyzer

«Днём 2 декабря был зафиксирован второй парогазовый выброс с небольшим содержанием пепла из вулкана Ключевского на высоту до 5 тыс. м», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что пепловый шлейф распространяется в направлении Камчатского залива. При этом населённые пункты на пути распространения шлейфа отсутствуют.

Ранее сообщалось, что в Исландии объявили режим ЧС из-за землетрясений и угрозы извержения вулкана.

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