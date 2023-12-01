В МЧС предупредили жителей Омской области о похолодании и метелях 3—4 декабря

В пресс-службе МЧС Омской области сообщили об ухудшении погодных условий на территории региона в первые выходные декабря.

Об этом сообщает Gorod55.ru.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в субботу, 2 декабря, температура воздуха ночью — -5…-10 °С, местами до -17 °С, днём 0…-5 °С, местами до -10 °С.

В воскресенье, 3 декабря, ожидается резкое ухудшение погодных условий. В течение суток начнётся метель, в том числе с мокрым снегом.

На дорогах ухудшится видимость, есть вероятность возникновения снежных заносов и гололедицы. Порывы ветра будут достигать 17—22 м/с.

В ночь на 4 декабря прогнозируется понижение температуры до -25 °С.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае, по данным регионального Гидрометцентра, ожидается потепление в ближайшие субботу и воскресенье до +19 °С.