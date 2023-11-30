Режиссёр Войтинский рассказал о съёмках фильма «Огниво»

Режиссёр фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский рассказал, как проходили съёмки сказки «Огниво». Работа над картиной началась в августе.

«Мы сняли сказку «Огниво» — целый новый фильм, пока готовилась графика для фильма «По щучьему велению». Мы тогда очень много поездили и поснимали по стране — от Ладоги до Перми, Урал, Сибирь», — поделился Войтинский в ходе беседы в пресс-центре НСН.

По его словам, фильм снимался на природе, в нетронутых местах, поражающих своей красотой.

Режиссёр заверил, что сказка будет зрелищной. Атмосферы, по его словам, добавят и костюмы персонажей.

«Команда работала почти та же, что и над фильмом «По щучьему велению». Думаю, получится здорово», — резюмировал он.

Сказка «По щучьему велению» уже собрала в прокате свыше 2 млрд 120 млн рублей.

Ранее, по сообщениям газеты «Взгляд», режиссёр, генеральный директор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров принял участие в проекте «Разговоры о важном». Беседа со школьниками была посвящена 115-летию отечественного кинематографа.