В Москве выпустили тематическую «Тройку» к 75-летию Госфильмофонда
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал столичного дептранса.
Приобрести новую тематическую «Тройку» можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на станциях метро «Маяковская» и «Трубная», а также в интернет-магазине.
Ранее НСН сообщала, что в Москве выпустили ограниченную серию транспортных карт «Тройка» с лучшими снимками дикой природы от победителей Международного конкурса фотографии The Golden Turtle.