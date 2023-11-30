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В Москве выпустили тематическую «Тройку» к 75-летию Госфильмофонда

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В Москве по случаю 75-летнего юбилея Госфильмофонда выпустили карты «Тройка» с изображением кадра из фильма «Человек с киноаппаратом» коллекции Главного киноархива.
В Москве выпустили тематическую «Тройку» к 75-летию Госфильмофонда
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал столичного дептранса.

Приобрести новую тематическую «Тройку» можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на станциях метро «Маяковская» и «Трубная», а также в интернет-магазине.

Ранее НСН сообщала, что в Москве выпустили ограниченную серию транспортных карт «Тройка» с лучшими снимками дикой природы от победителей Международного конкурса фотографии The Golden Turtle.

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