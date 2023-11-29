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Дирижёр Жилин рассказал о развитии джаза в России

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Пианист, дирижёр, народный артист России Сергей Жилин заявил, что отечественный джаз продолжает развиваться.
Дирижёр Жилин рассказал о развитии джаза в России
  • Gettyimages.ru

«Джаз — это очень эмоциональная и содержательная музыка. Хотя существует холодный джаз, но это история немножко другая, бывает такое настроение, когда можно послушать спокойную музыку», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, для него джаз — это прежде всего эмоции и большая содержательность, которая может быть основана и на ладовой музыке, и быть функционально очень разнообразной и ритмичной.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Дягилев+» под руководством Теодора Курентзиса пройдёт в Перми 24—27 декабря 2023 года.

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