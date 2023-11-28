Российские актёры примут участие в кинофестивале «Черноречье Фест» в Дзержинске

Стало известно о составе внеконкурсной программы кинофестиваля «Черноречье Фест», который пройдёт в Дзержинске Нижегородской области в феврале 2024 года.

Об этом сообщает newsnn.ru.

Директор мероприятия Сергей Балашов рассказал, что в рамках внеконкурсной программы пройдут показы спектаклей «Оркестр» с Даниилом Страховым, «Семейный ужин» с Ольгой Остроумовой и Анной Большовой и «Супруги Каренины» с участием Людмилы Чурсиной и Евгения Князева.

Также нижегородцев ждут встречи с Максимом Авериным, Александром Олешко, Светланой Крючковой и другими известными артистами.

Ранее директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок в пресс-центре НСН рассказал о больших гастролях в Китай, которые состоятся в 2024 году.