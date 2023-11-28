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Международный форум BRICS+ Fashion Summit стартовал в Москве

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В Москве стартовал Международный форум BRICS+ Fashion Summit. Мероприятие будет проводиться до 2 декабря. Саммит станет главным событием в сфере моды в 2023 году.

Участниками саммита станут более 220 представителей более чем из 60 стран, его посетят около 40 иностранных журналистов.

Организаторы отметили, что событие даст дополнительный импульс развитию отечественного модного рынка и позволит укрепить сотрудничество с дружественными регионами.

Целью BRICS+ Fashion Summit является объединение всех участников индустрии в одном событии для принятия стратегических решений и выявления общих проблем, а также для создания постоянно действующего сообщества.

28 ноября проходит пленарная сессия «Made in BRICS+. Национальные бренды — основа единого рынка».

Также с 28 по 30 ноября для посетителей деловой программы BRICS+ Fashion Summit будет открыта Выставка инсталляций, посвящённых устойчивому развитию.

Кроме того, будет реализован проект «Экофутуризм», представленный «стоунхенджем» на тему экологии и моды. Инсталляция будет реализована на первом этаже Московского концертного зала «Зарядье», а в рамках параллельной программы жители и гости столицы смогут поучаствовать в специальных мастер-классах по апсайклингу. Они пройдут 2 декабря в культурном пространстве ГЭС-2.

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