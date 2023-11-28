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В Сочи прогнозируют образование смерчей над морем

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В администрации Сочи заявили, что в городе прогнозируют образование смерчей над морем.
В Сочи прогнозируют образование смерчей над морем
  • РИА Новости

«По сообщению метеорологов, до конца дня 28 ноября на участке Магри – Весёлое имеется опасность формирования смерчей над морем. По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все городские службы работают в усиленном режиме», — говорится в заявлении.

Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды и предпринять все необходимые меры предосторожности.

Ранее стало известно, что в результате обрушившегося на Сочи урагана затоплены улицы города и разрушено побережье. Оперативный штаб региона сообщил об одном погибшем.

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