В Сочи прогнозируют образование смерчей над морем

В администрации Сочи заявили, что в городе прогнозируют образование смерчей над морем.

«По сообщению метеорологов, до конца дня 28 ноября на участке Магри – Весёлое имеется опасность формирования смерчей над морем. По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все городские службы работают в усиленном режиме», — говорится в заявлении.

Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды и предпринять все необходимые меры предосторожности.

Ранее стало известно, что в результате обрушившегося на Сочи урагана затоплены улицы города и разрушено побережье. Оперативный штаб региона сообщил об одном погибшем.