ВНИИ ГОЧС: штормовой ветер может нарушить жизнеобеспечение 15 регионов России

Во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) сообщили, что в 15 регионах России ожидаются штормовой ветер со скоростью до 30 м/с и сильные осадки.

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что в связи с погодными условиями ожидаются сбои, которые связаны с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населённых пунктов.

Они прогнозируются в Красноярском, Камчатском, Краснодарском, Ставропольском краях, Адыгее, Северной Осетии, Крыму, Ростовской, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Магаданской, Челябинской областях, Чукотском автономном округе и на севере островов большой Курильской гряды.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН заявил, что 1 ноября в средней полосе Европейской части России зафиксировали около десяти новых абсолютных рекордов максимальной температуры.