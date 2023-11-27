RT в Telegram
Подпишись

В Ростовской области прогнозируется ветер до 30 м/с 27 ноября

Короткая ссылка
В Ростовской области синоптики предупредили о сильном ветре в понедельник, 27 ноября. Порывы могут достигать 30 м/с.

Об этом информирует rostovgazeta.ru.

«Утром и днём 27 ноября в Таганрогском заливе Азовского моря ожидается ветровой нагон, уровни воды достигнут опасных отметок и выше», — говорится в предупреждении.

Температура воздуха в этот день будет составлять +5 °С, прогнозируются дожди, а в ночь на вторник ожидаются заморозки до -1 °С.

По данным метеорологов, осадки 28 и 29 ноября сохранятся.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что в результате обрушившегося на Крым шторма и сильного ветра в Севастополе эвакуировали 35 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить