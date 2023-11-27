В Ростовской области прогнозируется ветер до 30 м/с 27 ноября

В Ростовской области синоптики предупредили о сильном ветре в понедельник, 27 ноября. Порывы могут достигать 30 м/с.

Об этом информирует rostovgazeta.ru.

«Утром и днём 27 ноября в Таганрогском заливе Азовского моря ожидается ветровой нагон, уровни воды достигнут опасных отметок и выше», — говорится в предупреждении.

Температура воздуха в этот день будет составлять +5 °С, прогнозируются дожди, а в ночь на вторник ожидаются заморозки до -1 °С.

По данным метеорологов, осадки 28 и 29 ноября сохранятся.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что в результате обрушившегося на Крым шторма и сильного ветра в Севастополе эвакуировали 35 человек.