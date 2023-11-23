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Режиссёр Сивко поделился воспоминаниями о работе с актёром Белецким

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Режиссёр Евгений Сивко рассказал о работе с актёром Максимом Белецким, который погиб в Индии.
Режиссёр Сивко поделился воспоминаниями о работе с актёром Белецким
  • Gettyimages.ru

В беседе с газетой «Известия» Сивко сообщил, что познакомился с Белецким в Йошкар-Оле, где тогда работал артист.

«Познакомились с ним на служебной квартире, жил я в соседней комнате, он интеллигентный, вежливый, очень талантливый актёр: в чём отличие от других — у него хорошая школа была», — заявил режиссёр.

По его словам, Белецкий был замечательным артистом.

Сивко добавил, что у него остались только добрые и тёплые воспоминания об актёре.

Ранее сообщалось, что 37-летний российский актёр погиб в Индии при неустановленных обстоятельствах.

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