Режиссёр Сивко поделился воспоминаниями о работе с актёром Белецким
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В беседе с газетой «Известия» Сивко сообщил, что познакомился с Белецким в Йошкар-Оле, где тогда работал артист.
«Познакомились с ним на служебной квартире, жил я в соседней комнате, он интеллигентный, вежливый, очень талантливый актёр: в чём отличие от других — у него хорошая школа была», — заявил режиссёр.
По его словам, Белецкий был замечательным артистом.
Сивко добавил, что у него остались только добрые и тёплые воспоминания об актёре.
Ранее сообщалось, что 37-летний российский актёр погиб в Индии при неустановленных обстоятельствах.