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Знакомая погибшего в Индии актёра Максима Белецкого рассказала о его характере

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Российский актёр и продюсер Максим Белецкий был очень добрым и приятным человеком. Так о погибшем в Индии 22 ноября артисте отозвалась его знакомая Ольга Домрачёва.
Знакомая погибшего в Индии актёра Максима Белецкого рассказала о его характере
  • Gettyimages.ru

По словам женщины, с Белецким она познакомилась ещё в студенчестве — они вместе учились в одном колледже. Там же состоялась и последняя их встреча. Даже спустя годы Домрачёва помнит, каким приятным в общении он был человеком.

«С ним просто было очень приятно общаться. Видно, что был талантливый мальчик. Всегда приветливый. Вообще не могу ни слова про него плохого сказать. Добрый очень», — цитирует её газета «Известия».

Ранее сообщалось, что 37-летний российский актёр погиб в Индии при неустановленных обстоятельствах.

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