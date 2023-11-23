Знакомая погибшего в Индии актёра Максима Белецкого рассказала о его характере

Российский актёр и продюсер Максим Белецкий был очень добрым и приятным человеком. Так о погибшем в Индии 22 ноября артисте отозвалась его знакомая Ольга Домрачёва.

По словам женщины, с Белецким она познакомилась ещё в студенчестве — они вместе учились в одном колледже. Там же состоялась и последняя их встреча. Даже спустя годы Домрачёва помнит, каким приятным в общении он был человеком.

«С ним просто было очень приятно общаться. Видно, что был талантливый мальчик. Всегда приветливый. Вообще не могу ни слова про него плохого сказать. Добрый очень», — цитирует её газета «Известия».

Ранее сообщалось, что 37-летний российский актёр погиб в Индии при неустановленных обстоятельствах.