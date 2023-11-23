Памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову установят в Москве

В Москве появится памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову. Его установят в парке «Михайловский сад» между улицами Бахрушина и Татарской.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«В настоящее время ведутся подготовительные работы для устройства фундамента монумента», — рассказал глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Лауреат Ленинской премии Михаил Ульянов был художественным руководителем Театра имени Евгения Вахтангова. На его счету порядка 70 киноролей.

Ранее сообщалось, что памятник Александру Пушкину открыли 19 октября в Казани в День лицеиста. Церемонию приурочили к 190-летию визита поэта в столицу Татарстана.