Скончался актёр из фильма «Битва за Севастополь» Александр Крыжановский

Актёр и режиссёр Александр Крыжановский скончался в возрасте 66 лет от инфаркта.

Об этом, как пишет РИА Новости, заявил его сын.

По его словам, прощание с актёром состоится в ближайшие дни в Театре на Печерске, которому он посвятил последние 25 лет своей жизни.

Как отмечается в материале, Крыжановский известен по ролям в картине «Битва за Севастополь» и сериалах «Мажор», «Возвращение Мухтара» и «Нюхач».

18 ноября стало известно, что российский актёр Александринского театра Иосиф Кошелевич скончался в возрасте 74 лет.