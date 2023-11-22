На «Галерее звёзд» в Останкине открыли новые памятные знаки

На «Галерее звёзд» в Останкине появились новые памятные знаки в честь ведущих Анны Шатиловой, Татьяны Судец и Юрия Николаева.

Об этом сообщает ОТР.

«Очень хорошая идея, чтобы нынешнее поколение, прежде всего знало, кто стоял в основе телевидения. Я не себя имею в виду, я имею в виду Виктора Балашова, Игоря Кириллова, тех людей, которые действительно проработали больше меня», — заявил Николаев.

Всего появилось восемь новых звёзд. Сама галерея открылась в 2022 году в честь 55-летия Останкинской телебашни.

Ранее телеведущая Анна Шатилова в беседе с телеканалом «Звезда» поделилась воспоминаниями о запуске цветного телевидения в Советском Союзе.