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Источник RT: дочь художника Толкунова осталась без квартиры из-за мошенников

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Дочь заслуженного художника РСФСР и России Николая Толкунова обратилась в полицию по делу о мошенничестве — неизвестные обманным путём вынудили её продать квартиру за сумму ниже рыночной стоимости.

Как сообщил RT источник, причинённый ущерб оценивается в 15 млн рублей.

В начале ноября Евгении Толкуновой позвонил неизвестный, представившийся сотрудником «Госуслуг», и сообщил, что на её имя оформлен кредит на крупную сумму. Следом женщина получила ещё один звонок от якобы сотрудника службы безопасности Центрального банка — некоего Сергея Викторовича. Тот озвучил перечень действий, включая продажу квартиры в Савёловском районе, для оспаривания займа.

Сотрудник Центробанка убедил женщину заключить сделку на 9 млн рублей. Покупателями оказались Литвиченко Алексей и Акберов Даниил. После подписания договора долевой собственности Толкуновой вручили всего 8 млн, оставшаяся сумма якобы была удержана за услуги риелтора.

Следующим шагом Толкуновой должно было стать снятие с регистрационного учёта, но она не успела получить справку ЕГРН в МФЦ. Вернувшись домой, женщина не смогла попасть в квартиру, поскольку дверь не открывалась.

Ущерб, причинённый женщине, оценивается в 15 млн рублей.

Евгения Толкунова — дочь Николая Толкунова, автора картин «Бессмертие» (Брест. 1941 год), «Салют» (1945 год), «Портрет космонавта Алексея Леонова», «Сорок девять дней в океане», «Сумерки в саду» и многих других. Работы живописца хранятся в различных музеях России, в том числе Третьяковской галерее, а также в частных коллекциях в ряде европейских стран.

Ранее актёр Павел Деревянко был обвинён в мошенничестве.

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