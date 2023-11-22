RT в Telegram
Подпишись

На Кубани объявили штормовое предупреждение

Короткая ссылка
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение на среду, 22 ноября. Ожидаются дожди с грозами, мокрый снег, ветер с порывами до 20 м/с.
На Кубани объявили штормовое предупреждение
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

В том числе возможен подъём уровня рек с достижением неблагоприятных отметок в Горячем Ключе, Северском районе, в Туапсинском районе и Геленджике.

Жителей региона призвали предпринять необходимые меры безопасности.

Также стало известно, что в Курганской области из-за гололёда ввели ограничения на федеральной трассе «Иртыш», трассе Екатеринбург — Курган, автодороге на Тюмень, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт дорожного управления «Южный Урал».

«Временное ограничение движения вводится для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», — сообщили в управлении.

Ранее сообщалось, что на территории Крыма в среду, 22 ноября, объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра могут достигать 22 м/с.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить