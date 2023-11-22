На Кубани объявили штормовое предупреждение
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
В том числе возможен подъём уровня рек с достижением неблагоприятных отметок в Горячем Ключе, Северском районе, в Туапсинском районе и Геленджике.
Жителей региона призвали предпринять необходимые меры безопасности.
Также стало известно, что в Курганской области из-за гололёда ввели ограничения на федеральной трассе «Иртыш», трассе Екатеринбург — Курган, автодороге на Тюмень, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт дорожного управления «Южный Урал».
«Временное ограничение движения вводится для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», — сообщили в управлении.
Ранее сообщалось, что на территории Крыма в среду, 22 ноября, объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра могут достигать 22 м/с.