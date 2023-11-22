На Кубани объявили штормовое предупреждение

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение на среду, 22 ноября. Ожидаются дожди с грозами, мокрый снег, ветер с порывами до 20 м/с.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

В том числе возможен подъём уровня рек с достижением неблагоприятных отметок в Горячем Ключе, Северском районе, в Туапсинском районе и Геленджике.

Жителей региона призвали предпринять необходимые меры безопасности.

Также стало известно, что в Курганской области из-за гололёда ввели ограничения на федеральной трассе «Иртыш», трассе Екатеринбург — Курган, автодороге на Тюмень, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт дорожного управления «Южный Урал».

«Временное ограничение движения вводится для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», — сообщили в управлении.

Ранее сообщалось, что на территории Крыма в среду, 22 ноября, объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра могут достигать 22 м/с.