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Синоптик Шувалов спрогнозировал морозы до -15 °С в Подмосковье в ночь на 23 ноября

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал морозы в столичном регионе в ближайшие дни.
Синоптик Шувалов спрогнозировал морозы до -15 °С в Подмосковье в ночь на 23 ноября
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Радио 1» эксперт отметил, что до 23 ноября ожидается слабый снег, температура воздуха не опустится ниже -10 °С, а самые сильные морозы возможны в ночь на четверг — до -10…-12 °С в Москве и до -13…-15 °С по области.

«Ожидается, что до субботы выпадет 5—7 см снега. Но там можно рассчитывать уже на небольшое повышение температуры до -1…-3 °С в пятницу, а потом опять новая волна холода», — сообщил Шувалов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с газетой «Взгляд» заявил, что ветер 33 м/с и выше считается ураганным.

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