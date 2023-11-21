VK Cloud в Казахстане начала принимать оплату картами из стран СНГ

Компаниям и IT-предпринимателям из стран СНГ, которые развивают бизнес в Казахстане, стало проще работать с облачными сервисами на территории республики.

Об этом сообщает пресс-служба VK.

VK Cloud поддержала оплату сервисов облачной платформы в Казахстане с помощью банковских карт из стран СНГ: Армении, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

Платформа VK Cloud развёрнута в дата-центре QazCloud на территории Казахстана, соответствует требованиям законодательства РК и адаптирована под потребности бизнеса в республике.

Бизнес может оплачивать облачные сервисы в тенге по модели pay-as-you-go — платить за фактически использованные мощности и инструменты. Сертификат безопасности PCI DSS обеспечивает защиту транзакций и безопасность платежей.

Облачная платформа включает более 20 преднастроенных инфраструктурных и платформенных сервисов IaaS и PaaS. С их помощью компании могут решить комплекс задач по цифровизации бизнеса: создать IT-инфраструктуру, ускорить вывод продуктов на рынок, упростить работу с большими данными и обеспечить их безопасность, вести микросервисную разработку.

Ранее сообщалось, что «VK Мессенджер» изучил портрет аудитории аудиосообщений.