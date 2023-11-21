RT в Telegram
Подпишись

Блогер-дальнобойщик КАЛЯН86 умер в возрасте 37 лет от остановки сердца

Короткая ссылка
В Тюменской области скончался блогер-дальнобойщик Николай Николаев (Галенко), известный как КАЛЯН86. Ему было 37 лет.
Блогер-дальнобойщик КАЛЯН86 умер в возрасте 37 лет от остановки сердца
  • РИА Новости

Мужчина умер от остановки сердца, сообщает URA.RU.

«К большому сожалению, Николая больше нет. Причина — остановка сердца», — такая запись появилась в Telegram-канале блогера.

Тюменец прославился своими роликами о буднях дальнобойщиков. На его канале на YouTube 663 тыс. подписчиков.

Товарищ блогера в соцсетях сообщил, что тело Николаева было найдено 20 ноября.

В октябре сообщалось, что российский блогер Станислав Андреев, известный под псевдонимом Дядя Слава, умер в возрасте 56 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить