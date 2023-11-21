Блогер-дальнобойщик КАЛЯН86 умер в возрасте 37 лет от остановки сердца
- РИА Новости
Мужчина умер от остановки сердца, сообщает URA.RU.
«К большому сожалению, Николая больше нет. Причина — остановка сердца», — такая запись появилась в Telegram-канале блогера.
Тюменец прославился своими роликами о буднях дальнобойщиков. На его канале на YouTube 663 тыс. подписчиков.
Товарищ блогера в соцсетях сообщил, что тело Николаева было найдено 20 ноября.
В октябре сообщалось, что российский блогер Станислав Андреев, известный под псевдонимом Дядя Слава, умер в возрасте 56 лет.