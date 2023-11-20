RT поговорил с директором Моргенштерна об условиях выступления артиста

Директор Алишера Моргенштерна* в беседе с RT рассказал об условиях выступления артиста на новогодних корпоративах в России и не только.

В распоряжении RT оказался райдер Моргенштерна, актуальный на ноябрь 2023 года. Согласно ему, он выступит на корпоративе за $100 тыс. (8,8 млн рублей) и с соблюдением минимума требований по удобствам: кальянщик в гримёрке, много пива и литр 12-летнего виски Macallan (17 тыс. рублей за бутылку).

Из еды и напитков обязательно должны быть липовый мёд и консервированные опята. Для музыкантов на сцене — «чекушка водки», о чём составитель райдера просит не уведомлять звезду и менеджмент.

Суточные требуют выплачивать только наличными. Кроме того, в райдере указано, что любые сложности, связанные с прохождением границы и таможенного контроля, не являются форс-мажором, а гонорар выплачивается в размере 100% и не подлежит возврату.

Моргенштерн может выступить в Грузии, Казахстане и ОАЭ.

На вопрос RT, способен ли рэпер организовать выступление в России, концертный директор Владимир Шавгулидзе ответил: «А кто ему может запретить?».

RT опубликовал полную запись разговора с Шавгулидзе.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.