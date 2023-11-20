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Метеоролог Шувалов связал потепление в Якутии с тепловой волной из Средней Азии

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Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал от причинах потепления в Якутии.
Метеоролог Шувалов связал потепление в Якутии с тепловой волной из Средней Азии
  • Gettyimages.ru
  • © Дмитрий Седаков

«Это отголосок той волны тепла, которая в конце прошлой недели накрыла Среднюю Азию. Там было установлено несколько десятков суточных рекордов», — заявил специалист в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Шувалов, температура в Ташкенте, Бишкеке, Астане превышала норму на 10—16 градусов.

«Затем эта волна тепла двинулась на северо-восток, в субботу воздух прогревался до +15...+16 °С в Алтайском крае и Кузбассе и до +10...+12 градусов на юге Красноярского края. Вот этот язык тёплого воздуха дотянулся до юго-запада Якутии», — заявил метеоролог.

Также он обратил внимание на то, что произошедшее является последствием глобального изменения климата.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с газетой «Взгляд» заявил, что ветер 33 м/с и выше считается ураганным.

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