Метеоролог Тишковец назвал ураган редким явлением для Сибири

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что ветер 33 м/с и выше считается ураганным.

«В регионах Сибири был зафиксирован ветер 30—35 м/с, очень мощный. Подобные явления редко встречаются в этой области — раз в 45—50 лет. Тем более в ноябре, для осени вообще не характерны такие ветра, потому что это не те градиенты, не те конвективные потоки, не те мощные грозовые облака, которые обычно сопровождаются вот таким ураганным ветром», — сказал он в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, это произошло из-за резкой смены погоды, когда произошло наложение очень тёплого воздуха на холодный.

Как отметил Тишковец, в настоящее время зона ветров уходит через юг Якутии, и там они уже не такие сильные — до 15—20 м/с.

«Но также серьёзные ветра будут задувать в конце недели — в пятницу, субботу и воскресенье. Это коснётся всей акватории Охотского моря», — добавил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с телеканалом «Звезда» прокомментировал ситуацию в Сибири, где устраняют последствия сильнейшего за последние 50 лет урагана.