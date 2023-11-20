Вильфанд назвал Эль-Ниньо фактором, определяющим тёплую погоду зимой в России
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В беседе с телеканалом «360» он пояснил, что это процесс, когда от океана передаётся в атмосферу большое количество экваториального тропического тепла, которое и определяет глобальную высокую температуру.
Как отметил Вильфанд, это не значит, что тепло будет преобладать повсеместно, но если говорить о центре европейской части России, то здесь действительно в течение зимы ожидается температура около и выше нормы.
«При этом погода будет очень изменчивая — как в ноябре, когда была очень тёплая, октябрьская погода, а сейчас она январская», — пояснил эксперт.
По его словам, такие перепады будут частыми в течение зимы при среднем показателе температуры около и выше нормы, то есть будет нехолодная зима.
Ранее Роман Вильфанд в разговоре с телеканалом «Звезда» прокомментировал ситуацию в Сибири, где устраняют последствия сильнейшего за последние 50 лет урагана.