Вильфанд назвал Эль-Ниньо фактором, определяющим тёплую погоду зимой в России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что Эль-Ниньо стал фактором, который определяет тёплую погоду зимой в стране.

В беседе с телеканалом «360» он пояснил, что это процесс, когда от океана передаётся в атмосферу большое количество экваториального тропического тепла, которое и определяет глобальную высокую температуру.

Как отметил Вильфанд, это не значит, что тепло будет преобладать повсеместно, но если говорить о центре европейской части России, то здесь действительно в течение зимы ожидается температура около и выше нормы.

«При этом погода будет очень изменчивая — как в ноябре, когда была очень тёплая, октябрьская погода, а сейчас она январская», — пояснил эксперт.

По его словам, такие перепады будут частыми в течение зимы при среднем показателе температуры около и выше нормы, то есть будет нехолодная зима.

Ранее Роман Вильфанд в разговоре с телеканалом «Звезда» прокомментировал ситуацию в Сибири, где устраняют последствия сильнейшего за последние 50 лет урагана.