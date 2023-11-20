Боярский рассказал о работе в труппе Ленсовета по случаю 90-летия театра

Народный артист РСФСР Михаил Боярский поделился воспоминаниями о том, как попал в театр имени Ленсовета почти 50 лет назад. По словам артиста, это произошло потому, что его не соглашался принять ни один театр Санкт-Петербурга (тогда Ленинграда).

«Это просто потому, что меня в этот театр взяли. Меня не брал ни один театр в Петербурге», — рассказал он в интервью телеканалу «Звезда» по случаю 90-летия со дня основания драматического театра имени Ленсовета, которое отмечают в этом году.

В честь юбилея в театре прошёл творческий вечер с показом фрагментов спектаклей разных лет.

«Не столько меня поражали спектакли театра, сколько атмосфера за кулисами, где были совершенно фантастические, родные мне люди, с которыми я провёл полвека своей жизни», — поделился Боярский.

Ранее, по сообщениям газеты «Взгляд», режиссёр, генеральный директор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров принял участие в проекте «Разговоры о важном». Беседа со школьниками была посвящена 115-летию отечественного кинематографа.