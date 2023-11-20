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Синоптики спрогнозировали потепление на Ямале

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В Ямало-Ненецком автономном округе синоптики спрогнозировали потепление после сильных морозов.
Синоптики спрогнозировали потепление на Ямале
  • Gettyimages.ru
  • © Dace Znotina

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В среду, 22 ноября, днём температура воздуха в регионе составит −15 °С. Местами в округе потеплеет до −8 °С. Ветер преимущественно восточный, до 12 м/с.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на следующей неделе.

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