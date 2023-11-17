Кустурица заявил, что русское искусство невозможно отменить

Сербский режиссёр Эмир Кустурица заявил, что попытки отменить русскую культуру бесперспективны.

«Я думаю, что до конца отменить русское искусство невозможно. Можно считать, что этим попыткам уже приходит конец, потому что невозможно выкинуть Толстого из истории европейской литературы и культуры в целом. Невозможно отменить то, что Тарковский — один из лучших авторов в мире. Невозможно заменить Шостаковича», — сказал он в беседе с Life.ru.

По его словам, он не боится попасть под санкции, приезжая в Россию, так как Россия и Сербия очень близки.

Ранее французский актёр Оливье Сиу, ранее получивший гражданство России, прокомментировал в беседе с НСН отсутствие в прокате западных фильмов.