Нижегородская область примет участие в акции «Географический диктант»
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Об этом сообщает pravda-nn.ru.
В регионе будет организовано 105 площадок. Главной в столице области станет «Точка кипения» Мининского университета.
Также написать диктант можно будет в здании главного почтамта «Почта России» на площади Горького, в музее НГИАМЗ, библиотеках и общеобразовательных организациях.
Акция проходит с 2015 года. В 2017-м она стала международной.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что Большой этнографический диктант на очных площадках в Удмуртии написали более 6,7 тыс. человек. Акция проходила с 3 по 8 ноября.