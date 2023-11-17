Нижегородская область примет участие в акции «Географический диктант»

Нижегородская область примет участие в международной просветительской акции «Географический диктант», которая состоится 19 ноября.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

В регионе будет организовано 105 площадок. Главной в столице области станет «Точка кипения» Мининского университета.

Также написать диктант можно будет в здании главного почтамта «Почта России» на площади Горького, в музее НГИАМЗ, библиотеках и общеобразовательных организациях.

Акция проходит с 2015 года. В 2017-м она стала международной.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что Большой этнографический диктант на очных площадках в Удмуртии написали более 6,7 тыс. человек. Акция проходила с 3 по 8 ноября.