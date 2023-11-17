Синоптик Леус: в Москве стартует метеорологическая зима

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в выходные в Москве окончательно установится метеорологическая зима. Ожидается усиление морозов.

«Температура будет ниже 0 °С в течение пяти-семи дней. В Москве сегодня стартует метеорологическая зима, происходит это на четыре дня позже средних сроков», — отметил специалист в беседе с НСН.

По его словам, выходные будут морозными из-за обширного антициклона. В ночь на субботу, 18 ноября, прогнозируется -7…-9 °С, в ночь на 19-е температура опустится ниже -10 °С.

Дневные температуры — в субботу -3…-5 °С, в воскресенье и понедельник -4…-6 °С.

Морозы ослабнут во вторник, когда придёт южный циклон, который принесёт снегопады, заключил Леус.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какие могут быть последствия аномально тёплой осени. Он отметил, что начало метеозимы отодвигается всё дальше и дальше.