На главной аллее ВДНХ начали готовить выставку-форум «Россия» к Новому году

На главной аллее ВДНХ начали готовить международную выставку-форум «Россия» к Новому году. Вдоль Галереи достижений стали украшать специально высаженные ели — 89 в честь субъектов федерации и одна в честь всей страны в целом.

Каждое дерево планируется украсить в традициях своего региона для отражения культурного многообразия России.

«На сегодняшний момент у нас украшено 12 ёлок. Все они будут готовы к Новому году 1 декабря. Ели после закрытия выставки 12 апреля не будут потеряны, их высадят рядом с ВДНХ», — заявила заместитель гендиректора АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Анастасия Звягина.

Она выразила благодарность Рослесхозу, который помог привезти ели из Сергиева Посада.

Украшает деревья профессиональная команда флористов-дизайнеров проекта «Ёлки России» совместно с участниками движения «Волонтёры леса».