На главной аллее ВДНХ начали готовить выставку-форум «Россия» к Новому году
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Каждое дерево планируется украсить в традициях своего региона для отражения культурного многообразия России.
«На сегодняшний момент у нас украшено 12 ёлок. Все они будут готовы к Новому году 1 декабря. Ели после закрытия выставки 12 апреля не будут потеряны, их высадят рядом с ВДНХ», — заявила заместитель гендиректора АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Анастасия Звягина.
Она выразила благодарность Рослесхозу, который помог привезти ели из Сергиева Посада.
Украшает деревья профессиональная команда флористов-дизайнеров проекта «Ёлки России» совместно с участниками движения «Волонтёры леса».