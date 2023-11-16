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На главной аллее ВДНХ начали готовить выставку-форум «Россия» к Новому году

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На главной аллее ВДНХ начали готовить международную выставку-форум «Россия» к Новому году. Вдоль Галереи достижений стали украшать специально высаженные ели — 89 в честь субъектов федерации и одна в честь всей страны в целом.
На главной аллее ВДНХ начали готовить выставку-форум «Россия» к Новому году
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

Каждое дерево планируется украсить в традициях своего региона для отражения культурного многообразия России.

«На сегодняшний момент у нас украшено 12 ёлок. Все они будут готовы к Новому году 1 декабря. Ели после закрытия выставки 12 апреля не будут потеряны, их высадят рядом с ВДНХ», — заявила заместитель гендиректора АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Анастасия Звягина.

Она выразила благодарность Рослесхозу, который помог привезти ели из Сергиева Посада.

Украшает деревья профессиональная команда флористов-дизайнеров проекта «Ёлки России» совместно с участниками движения «Волонтёры леса».

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