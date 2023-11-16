Русский музей подписал соглашения о сотрудничестве с музеями Донецка

В Государственной академической капелле Санкт-Петербурга на итоговой сессии «Музейных маршрутов России» Русский музей заключил соглашения о сотрудничестве с Донецким республиканским художественным музеем и художественным музеем Донецка «Арт-Донбасс».

Gettyimages.ru

© SeventyFour

В подписании приняли участие генеральный директор Русского музея Алла Манилова, директор Донецкого республиканского художественного музея Геннадий Полянский и директор художественного музея «Арт-Донбасс» Екатерина Калиниченко. Стороны договорились об организации многостороннего сотрудничества в целях поддержки скорейшей интеграции Донецкого музея и музея «Арт-Донбасс» в музейное пространство России, а также создания условий для взаимного развития музеев на основе системной проектной деятельности.