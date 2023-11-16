Русский музей подписал соглашения о сотрудничестве с музеями Донецка
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В подписании приняли участие генеральный директор Русского музея Алла Манилова, директор Донецкого республиканского художественного музея Геннадий Полянский и директор художественного музея «Арт-Донбасс» Екатерина Калиниченко.
Стороны договорились об организации многостороннего сотрудничества в целях поддержки скорейшей интеграции Донецкого музея и музея «Арт-Донбасс» в музейное пространство России, а также создания условий для взаимного развития музеев на основе системной проектной деятельности.