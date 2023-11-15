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Вильфанд рассказал о перспективах ИИ в прогнозировании погоды

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд высказался о перспективах использования искусственного интеллекта при прогнозировании погоды.
Вильфанд рассказал о перспективах ИИ в прогнозировании погоды
  • РИА Новости

«Безусловно, ИИ — это очень важное направление и для исследовательской работы, оно имеет прикладное значение. В метеорологии, особенно в прогностической, существует наука, которая базируется на фундаментальных законах физики. Условия сформулированы таким образом, что созданы уравнения математической физики, которые этим законам соответствуют», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, сейчас сложно представить, что ИИ сможет заменить уравнение математической физики, поэтому в такой работе должно быть не противопоставление, а сочетание, инкорпорирование алгоритмов искусственного интеллекта там, где для этого есть ниша.

«В прогностической метеорологии, конечно, есть области, где ИИ позволяет существенно улучшить прогностические показатели. В этом году в Гидрометцентре было продемонстрировано, как с ИИ удаётся существенно повысить точность начальных данных», — добавил Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН заявил, что 1 ноября в средней полосе Европейской части России зафиксировали около десяти новых абсолютных рекордов максимальной температуры.

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