В Москве покажут пародийное шоу «МАММА МИМО! или Мюзикл пошёл не так»

В здании МДМ, на сцене нового театра «Маска», 19 декабря состоится премьера нового пародийного музыкального шоу «МАММА МИМО! или Мюзикл пошёл не так».

Производством проекта занимались МТС Live и «Бродвей Москва» Дмитрия Богачёва совместно с сервисом «Яндекс Афиша», сообщает пресс-служба последнего.

В спектакле рассказывается о любительском театре, которому инвесторы заказали поставить известный мюзикл «Mamma Mia!». Постановщик вместе с труппой вынуждены реализовывать чудаковатые, порой абсурдные пожелания заказчика, и неизвестно, что в итоге увидит зритель, когда откроется занавес.

Режиссёром постановки выступила Анна Шевчук, а за сценарий отвечал драматург Сергей Плотов.

«Успех проектов «Ничего не бойся, я с тобой» и «Шахматы» превзошёл все наши самые смелые ожидания, и мы готовы предлагать зрителям новые проекты, одним из которых стал мюзикл «МАММА МИМО! или Мюзикл пошёл не так». Уверена, что эта лёгкая, пародийная история понравится многим, а мы не будем сбавлять темп и постараемся подарить зрителю много новых впечатлений и уникальных проектов в будущем», — приводит слова руководителя промоутерства и продюсирования МТС Live Янины Татарицкой пресс-служба.

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