Ряд музеев в Петербурге будет открыт бесплатно 16—18 ноября

В Санкт-Петербурге в рамках Культурного форума ряд основных музеев 16—18 ноября 2023 года будет открыт для бесплатного посещения.

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Об этом сообщает «Выборг ТВ». Отмечается, что в акции участвует 39 музеев. В их числе Русский музей, Исаакиевский собор, Музей истории Санкт-Петербурга, Музей театрального и музыкального искусства, штаб-квартира Русского географического общества. Подробную информацию о регламенте доступа и порядке организации бесплатного прохода можно узнать на сайтах музеев. Ранее сообщалось, что вход в Эрмитаж сделают бесплатным в дни Международного культурного форума.