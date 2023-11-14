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Ряд музеев в Петербурге будет открыт бесплатно 16—18 ноября

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В Санкт-Петербурге в рамках Культурного форума ряд основных музеев 16—18 ноября 2023 года будет открыт для бесплатного посещения.
Ряд музеев в Петербурге будет открыт бесплатно 16—18 ноября
  • Gettyimages.ru
  • © shironosov

Об этом сообщает «Выборг ТВ».

Отмечается, что в акции участвует 39 музеев.

В их числе Русский музей, Исаакиевский собор, Музей истории Санкт-Петербурга, Музей театрального и музыкального искусства, штаб-квартира Русского географического общества.

Подробную информацию о регламенте доступа и порядке организации бесплатного прохода можно узнать на сайтах музеев.

Ранее сообщалось, что вход в Эрмитаж сделают бесплатным в дни Международного культурного форума.

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