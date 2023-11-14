В Алтайском крае спасён от гибели редкий розовый фламинго

В Алтайском крае при участии сотрудников Росприроднадзора спасли от гибели редкого розового фламинго.

Отмечается, что данный вид птиц очень редкий для территории России, а в Алтайском крае фламинго не обитают совсем по причине резко континентального климата и присущих ему суровых зим.

В сообщении говорится, что замерзающий молодой розовый фламинго был найден в поле.

Как пояснили орнитологи, подобные случаи обнаружения единичных особей розовых фламинго в Сибири фиксировались и ранее.

Молодых птиц подхватывает сильный ветер во время миграции, они сбиваются с курса и оказываются в нетипичном для себя месте без подходящей кормовой базы и с крайне неблагоприятными для южной птицы погодными условиями.

Сотрудники Южно-Сибирского управления Росприроднадзора при активном участии Союза охраны птиц России, АКОО ПДЖ «Ноев ковчег» и общественных инспекторов в области обращения с животными доставили фламинго в ветеринарную клинику.

В настоящее время птица находится в тёплом вольере, получает необходимое лечение и питание. Её состояние оценивается как тяжёлое.

Розовый фламинго включён в Красную книгу.

Ранее стало известно, что самый крупный вид аистов — седлоклювые ябиру — появились в авиарии Московского зоопарка. Птицы занесены в Красную книгу.

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы, зиму птицы проведут в тёплом деревянном домике возле Большого Пресненского пруда. Специалисты зоопарка следят за их состоянием и обеспечивают комфортное и спокойное проживание. Летом аистов выпустят на открытую территорию авиария.

В настоящее время ябиру хорошо уживаются вместе, но станут они парой или нет, в зоопарке сказать пока затрудняются.