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Синоптик Шувалов спрогнозировал окончание дождей в Москве к 15 ноября

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что погода в столичном регионе будет переменчивой в ближайшие дни.
Синоптик Шувалов спрогнозировал окончание дождей в Москве к 15 ноября
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Радио 1» эксперт отметил, что до среды продолжится мелкий дождь, переходящий в мокрый снег.

«В среду дожди прекращаются, и здесь наряду с повышением давления, с понижением температуры появляются шансы на то, чтобы увидеть в небе небольшой кусочек солнца. Но без тепла», — сказал Шувалов.

По его словам, 15 ноября температура воздуха днём составит +1...+3 °С, 16 ноября — около 0 °С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какие могут быть последствия аномально тёплой осени. Он отметил, что начало метеозимы отодвигается всё дальше и дальше.

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