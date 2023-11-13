Режиссёр Войтинский прокомментировал успех фильма «По щучьему велению»

Александр Войтинский, режиссёр фильма «По щучьему велению», который занял восьмое место в рейтинге самых кассовых российских фильмов, заявил, что такой результат стал для съёмочного коллектива приятной неожиданностью.

В беседе с НСН он перечислил факторы, которые, с его точки зрения, повлияли на хороший кассовый сбор (картина собрала в прокате 1,8 млрд рублей. — RT). Прежде всего, это знаменитая сказка, люди пошли на знакомое название, отметил Войтинский.

Кроме того, фильм сделан таким образом, что в нём даже отрицательные персонажи вызывают симпатию.

«Наверное, это единственно верный подход, так должно быть и в жизни. Зрители со мной согласились, они хотят жить в такой вселенной. Любая сказка — это проекция на нашу жизнь», — добавил режиссёр.

Ранее, по сообщениям газеты «Взгляд», режиссёр, генеральный директор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров принял участие в проекте «Разговоры о важном». Беседа со школьниками была посвящена 115-летию отечественного кинематографа.