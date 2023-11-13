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Синоптик Шувалов: 17 ноября станет самым холодным днём недели в Москве

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что пятница, 17 ноября, станет самым холодным днём недели в столичном регионе.
Синоптик Шувалов: 17 ноября станет самым холодным днём недели в Москве
  • Gettyimages.ru

«На этой неделе мы попрощаемся с осенью и погода покажет свой зимний характер», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил Шувалов, со среды в столице возможны ночные туманы и температуры около 0 °С.

«Причём в ночные часы это где-то 0…-1 °С, а днём столбики термометров покажут 0…+2 °С», — пояснил синоптик.

По его словам, в пятницу ожидается до -5 °С в ночное время, а днём температура воздуха составит -1...+3 °С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какие могут быть последствия аномально тёплой осени. Он отметил, что начало метеозимы отодвигается всё дальше и дальше.

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